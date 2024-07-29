شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يؤجل سفره للمرة الثانية إلى القاهرة لمؤازرة اللاعبين بباريس والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تأجيل سفره للقاهرة للمرة الثانية على التوالي، بعد ميدالية محمد السيد؛ من أجل مؤازرة محمد حمزة في منافسات السلاح لرفع روحه المعنوية لتحقيق ميدالية.

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وعبر محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح، عن سعادته بعد التتويج ببرونزية أولمبياد باريس في منافسات سلاح المبارزة، قائلا: "الحمد لله ربنا كريم وكرمه واسع أوي، الدورة مخلصتش، ولسه إن شاء الله هنحقق ميداليات تانية في الأيام القادمة".