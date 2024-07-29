الامارات | الفجيرة يتعاقد مع عبد الرحمن جمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عن التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن جمعة ربيع (24سنة) لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى قادما من نادي الشارقة، وسبق للاعب والذي يعد من مواهب خط الوسط تمثيل الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، ويعد التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن جمعة صفقة فنية جيدة للفريق لما يتمتع بإمكانيات فنية.