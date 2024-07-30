شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى في مواجهة إسبانيا اليوم لحسم التأهل لربع نهائي الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب اسبانيا في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تكمن أهمية المباراة في كونها ستحسم مصير منتخب مصر من التأهل لربع النهائي الأولمبياد في حالة الفوز أو التعادل ، فيما ستتعقد الحسابات في حالة الخسارة انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة والتي تجمع بين الدومينيكان وأوزبكستان في نفس التوقيت .

ووضع المنتخب الاولمبي قدما في ربع النهائى بأولمبياد باريس بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

ويكفى منتخب مصر الأولمبى التعادل أمام اسبانيا فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من اسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة.

ويمتلك منتخب مصر الأولمبى في رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط.

ويدخل ميكالي المباراة من أجل الفوز وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد لخطف النقاط الثلاث رافضا فكرة اللعب علي التعادل ، وعقد المدير الفني أكثر من جلسة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء وشرح طريقة اللعب أمام إسبانيا التي ضمنت التأهل رسميا كأول المجموعة الثالثة .

واستقر ميكالي علي تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا ويضم في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد ، وفي الوسط محمد النني وكوكا وأحمد عاطف قطة ، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل .

ويواصل أحمد سيد زيزو المشاركة أساسيا في تشكيل المنتخب الأولمبى أمام اسبانيا لاسيما بعدما عقد ميكالى جلسة معه أكد خلالها على تقديره واحترامه له كأحد اللاعبين الكبار في الكرة المصرية، لكن لكل مباراة ظروفها وأن استبداله في الدقيقة 64 أمام أوزبكستان ليس بداعى عدم تقديمه المستوى المنتظر ولكن لرغبة المدير الفني في تنشيط الناحية الهجومية بغية تعزيز الفوز.

وكانت الكاميرات أظهرت حزن زيزو عقب استبداله في مباراة أوزباكستان الأخيرة، ونجح الجهاز الفني في تصفية الأجواء لاسيما وأن المنتخب مقبل على مباراة غاية في الأهمية أمام اسبانيا.

فيما يستعيد منتخب مصر الأولمبى لاعبه محمود صابر أمام اسبانيا بعد انتهاء الايقاف حيث كان قد تعرض للايقاف مباراتين بعد طرده فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة ومن المقرر ان يدفع به ميكالي في جزء من اللقاء .