شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة ظهير أيسر أجنبي في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي في الوقت الراهن مع ظهير أيسر أجنبي لتدعيم صفوف الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى للفريق لاسيما بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر اكيلس وحاجته لفترة طويلة قبل العودة للملاعب.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع ظهير أيسر افريقي نال إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني وأصبح أولوية في التدعيمات لدى المدرب السويسري مارسيل كولر رغم وجود أكثر من اسم اخر مرشح لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم الصفقة بشكل رسمي ومن ثم الاعلان عنها لتكون ثاني الصفقات التي يبرمها النادي بعد صفقة التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري.

وتعثرت مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سوتشي الروسي من أجل التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله في الصيف الحالي، في ظل مغالاة النادي الروسي في مطالبه المالية، حيث توقف عرض الأهلي عند 800 الف دولار بينما يرغب سوتشي في بيع اللاعب نظير مليوني دولار.