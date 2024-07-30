شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة ظهير أيسر أجنبي في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - سليمان النقرالثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:00 ص
وتعثرت مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سوتشي الروسي من أجل التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله في الصيف الحالي، في ظل مغالاة النادي الروسي في مطالبه المالية، حيث توقف عرض الأهلي عند 800 الف دولار بينما يرغب سوتشي في بيع اللاعب نظير مليوني دولار.
وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016، نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.
وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.
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