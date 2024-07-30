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الأهلي يقترب من حسم صفقة ظهير أيسر أجنبي في الصيف الحالي

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - سليمان النقر

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:00 ص
يتفاوض مسئولو النادي الأهلي في الوقت الراهن مع ظهير أيسر أجنبي لتدعيم صفوف الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى للفريق لاسيما بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر اكيلس وحاجته لفترة طويلة قبل العودة للملاعب.

 

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع ظهير أيسر افريقي نال إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني وأصبح أولوية في التدعيمات لدى المدرب السويسري مارسيل كولر رغم وجود أكثر من اسم اخر مرشح لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم الصفقة بشكل رسمي ومن ثم الاعلان عنها لتكون ثاني الصفقات التي يبرمها النادي بعد صفقة التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري.

 

وتعثرت مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سوتشي الروسي من أجل التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله في الصيف الحالي، في ظل مغالاة النادي الروسي في مطالبه المالية، حيث توقف عرض الأهلي عند 800 الف دولار بينما يرغب سوتشي في بيع اللاعب نظير مليوني دولار.

 

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016، نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.


وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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