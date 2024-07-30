شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك اليوم.. الفريق راحة اليوم بعد الخسارة من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم، على راحة من التدريبات، بقرار من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، وذلك بعد الخسارة أمام المقاولون العرب فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى التى تجمع الفريقين الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على شكل خط الدفاع الفترة المقبلة، حيث قام جوميز بإخطار إدارة النادى برغبته فى الاكتفاء بكل من حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثى ومصطفى الزنارى وأحمد مجدى.

بالإضافة إلى اقتراب عودة محمود حمدى الونش من الإصابة بالصليبى، والذى يخوض المرحلة التأهيلية، بجانب الاستقرار على عودة أحمد محمود لاعب الفريق المعار إلى الجونة، خلال الانتقالات الصيفية.