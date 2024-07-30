شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس إدارة النادي المصري، تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي البورسعيدي للموسم الجديد 2024-2025 ، وجاء تشكيل الجهاز الفني للكرة النسائية بالمصري على النحو التالي :

حسام حمادة .. مديرًا فنيًا.

محمد السيسي .. مدربُا مساعدًا.

محمد رضوان .. مدربًا لحراس المرمى.

الدكتور رنا الريدي .. طبيبة الفريق.

الدكتور مريم راغب .. أخصائية العلاج الطبيعي.

محمد الشناوي .. مشرفًا إداريا.

عادل المحروقي .. إداريًا.

من ناحية أخرى، يستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، كريم العراقي وأمادو با، لاعب الفريق، في اللقاء المقبل أمام سموحة، والمقرر إقامته في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذي حرمهما من المشاركة في لقاء الأهلي بسبب الحصول على 3 انذارات.

ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح لاعبيه أي راحة بعد الخسارة من الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 18 بالدوري، بهدف نظيف، واستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري.