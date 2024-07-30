شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. زد يعلن تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى زد أف سى تجديد تعاقد مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لمدة 3 سنوات قادمة عقب النتائج الإيجابية التي حققها في بطولة الدورى الممتاز الموسم الحالي.

ويحتل فريق زد المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 44 نقطة حيث حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في مثلهم والهزيمة في 6 مباريات.

ومن جانب أخر كشفت تقارير صحفية أن نادى زد يقترب من التعاقد مع التونسي أسامة بوقرة، لاعب فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف موقع "sport.le360" المغربى عن أن أسامة بوقرة نجم الترجي قد تلقى عرضًا من نادي زد المصري، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم القادم بعد فشل انضمامه الصيف الماضي.

أضاف الموقع أن نادى الوداد المغربى يسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن قد قدم عرضًا بقيمة 140 ألف دولار، لكن نادي الترجي التونسي وضع مبلغ 200 ألف دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده صيف عام 2026.

جدير بالذكر أن بوقرة لعب مع الترجي في موسمه الأول مع الترجي 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف.