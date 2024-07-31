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منتخب سلاح السيف يهزم كندا ويواجه إيطاليا لتحديد المركزين الخامس والسادس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:02 م

حقق منتخب سلاح السيف رجال الفوز على كندا بنتيجة 45-41 فى أولمبياد باريس 2024، ليواجه منتخب إيطاليا للعب على المركزين الخامس والسادس.

وخسر منتخب سلاح السيف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 45-41 فى دور الثمانية .

فيما خسر منتخب سيدات سلاح سيف المبارزة أمام نظيره ايطاليا  بنتيجة 39-26 فى دور ربع نهائى منافسات الفرق أمس  بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

يضم منتخب سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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