شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد وإنبى فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سارى والسيد ياسين المديران الفنيان لنادى الاتحاد السكندرى وإنبى تشكيلتى فريقيهما للمواجهة التى تنطلق بعد قليل بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى على استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى

حارس المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، سيف تقا، كريم الديب

خط الوسط: فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش، سطوحي

خط الهجوم: فان ديرك، مابولولو.

البدلاء: عمر صلاح، شريف رضا، إسلام أبو سليمة، أحمد فهد، عمرو صالح، أحمد عيد، محمد فارس، مازن أشرف، عموري.

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى

حارس المرمى: بودي سمير

خط الدفاع: علي فوزي. احمد صبيحة. مروان داود. عبدالله عادل

خط الوسط: أحمد كالوشا، رفيق كبو، مودي ناصر، أحمد العجوز

خط الهجوم: أحمد أوفا، أحمد حواش

البدلاء: رضا السيد، محمد حتحوت، مصطفى شكشك، أحمد جمال، على أوسكار، محمد النحاس، فتحي السيد، خالد أحمد، يوسف عادل