شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد عقد هنا سند لاعبة فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد التعاقد مع هنا سند، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ووقعت هنا سند على عقود تجديدها لنادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتعد هنا سند من أهم عناصر فريق طائرة الزمالك "سيدات"، وسبق لها وأن حصلت على لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا 2023 التي أقيمت في تونس.

الجدير بالذكر، أن فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.