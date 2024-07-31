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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك قبل مباراة الجونة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 31 يوليو 2024 07:04 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الممتاز.


وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مباراة اليوم، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الجونة.وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بالتركيز في التدريبات، استعداداً للمواجهة المقبلة في الدوري.


ويلتقي الزمالك مع الجونة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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