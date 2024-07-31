شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع شروق فؤاد لتدعيم فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع شروق فؤاد "صانعة ألعاب" منتخب مصر ، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ووقعت شروق فؤاد، على عقود انضمامها للزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

وتعد شروق فؤاد، من أبرز اللاعبات في مركز صناعة اللعب، وسبق لها وحصدت لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا للأندية عامي 2016 و2019، كما تُوجت بلقب أفضل صانعة ألعاب في البطولة العربية وأفريقيا عام 2015.

الجدير بالذكر، أن فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.



شروق فؤاد لاعبة الكرة الطائرة



