شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد ايبا يقود هجوم مودرن سبورت أمام زد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد فى منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي ، أحمد عاطف

هجوم: ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، علي الفيل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع، محمد محمود، هشام عادل، باسم علي

ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق زد ضمن منافسات الاسبوع ال٣٢ من دوري نايل.