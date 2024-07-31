شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يطمئن على استعداد فرق الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على زيارة قطاع الناشئين بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

كان في استقبال المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي، يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين ومجدي مصطفى المشرف على الكرة النسائية ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين ومجموعة من مدربي القطاع.

تأتي الزيارة في إطار حرص رئيس النادي على الوقوف على خطة الموسم الجديد لفرق قطاع الناشئين والاطمئنان على وضع الهيكل العام لفرق الكرة النسائية بالنادي والاستعداد للموسم الجديد.

وحرص المهندس محسن صلاح على القيام بجولة داخل أرجاء منشآت القطاع وأوصى بتطوير المنشآت والاستراحات الخاصة باللاعبين المغتربين وتوفير كافة الإمكانيات وسبل الراحة لتقديم موسم جيد، ووجه صلاح الشكر لمدربي قطاع الناشئين على الجهد المبذول خلال فترة الإعداد كما عقد خلال جولته جلسة خاصة مع مجموعة من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم ومدى استعدادهم للموسم الجديد.

كما وجه رئيس النادي الشكر لكل العاملين بالقطاع على ماتم إنجازه وتحقيق نتائج ومراكز أفضل مما تم تحقيقه بالموسم السابق.

ومن جانبه تحدث المهندس محمد عادل فتحي خلال الجلسة الأسرية مع اللاعبين بعد تفقد المنشآت وحرص على توجيه بعض النصائح والتوصيات الابوية والاهتمام بمستقبلهم وضرب مثل باللاعب محمد صلاح وما وصل إليه من إنجازات وطالب فتحي اللاعبين بالحفاظ على المستوى الفني الرائع الذي ظهروا عليه في الموسم الماضي وتحفيزهم على تطوير ادائهم في الموسم الجديد وتحقيق المراكز الأولى ووعدهم بتوفير كل الدعم والامكانيات لهم.