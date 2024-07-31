شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات محمد إبراهيم أمام المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات محمد إبراهيم لاعب وسط أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

وغاب محمد إبراهيم عن مواجهة سيراميكا أمام الأهلى للإيقاف لتراكم الإنذارات، وأصبح اللاعب جاهزا لتدعيم قائمة الفريق أمام المقاولون العرب.

وطالب أيمن الرمادى بنسيان ما حدث في مباراة الأهلى الماضية، والتركيز فقط على مباراة المقاولون وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل مواصلة الاقتراب من المربع الذهبى.

وتعد مباراة المقاولون العرب البروفة الأخير لفريق سيراميكا قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية، المقرر لها الأربعاء 7 أغسطس الجارى.

وخسر فريق سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الأهلى، في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر في الدورى.