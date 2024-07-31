شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يقود هجوم زد أمام موردن سبورت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE.وجاء تشكيل زد لمواجهة مودرن سبورت:
حراسة المرمى: على لطفى
الدفاع: محمد إسماعيل، اسلام عبد الله، مصطفى العش، على جمال، أحمد الصغيرى
الوسط: بيتر، ماتا مجاسى، مصطفى زيكو، البانونى
الهجوم: شادى حسين
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان
وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي ، أحمد عاطف
هجوم: ارنولد ايبا
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، علي الفيل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع، محمد محمود، هشام عادل، باسم علي
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