شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقبل اعتذار أفشة بعد انفعاله فى مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

تقبل الجهاز الفني للأهلي اعتذار محمد مجدي أفشة بعد ردة فعله عقب استبداله في مباراة سيراميكا الأخيرة، بعدما سيطرت حالة من الغضب على اللاعب أثناء خروجه، وهو ما فسره البعض بأن اللاعب يعترض على استبداله، وكان يرى أنه يستحق الاستمرار في الملعب.

ووضح أفشة موقفه للجهاز الفني بأن انفعاله لم يكن للاعتراض على استبداله ولكن لأنه لم يكن راضيا عن أدائه خلال اللقاء، ولم يكن له دور مؤثر مع الفريق، وكان يرغب أن يقدم الإضافة لفريقه في الوقت الذي شارك فيه.

وأوضح محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى أسباب شعوره بالغضب عقب استبداله فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

وقال أفشة عبر حسابه على إنستجرام: "حابب أوضح حاجة علشان للأسف بعض الناس هيبدأ يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطة، أنا امبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا جدا من نفسي وكنت حاسس إني محبط جدا ومعملتش حاجه للفرقة، خاصة إني بدأت الماتش وكنت حابب يكون ليا إضافة، أيام اللعيب أو الرياضي عموما بيبقي فيها حاجات محبطة زي كدة، أنا حتى نشرت إحصائية فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، عندي أفضل من کدة أکید، مصدرش مني أي شيء ناحية الجهاز الفني اللى طبيعي يغير ويبدل، واللاعيب لازم يحترم قراره تحت أى وضع.. معلش لحظة غضب وراحة لحالها وإن شاء الله الجاي أفضل".

وكان المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قد استبدل أفشة ورضا سليم في الدقيقة 71، ودفع بكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات بدلا منهما فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

وخرج أفشة من الملعب غاضبا، معبرا عن استيائه من قرار المدير الفني، ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب اللقاء صورتين لتقييمه من أحد المواقع الخاصة بالإحصائيات، ليظهر تفوقه وحصوله على أعلى تقييم بين زملائه بالفريق، في إشارة إلى أنه كان يستحق الاستمرار داخل الملعب.

وكان أفشة قد دخل في أزمة سابقة مع كولر بعد مباراة مازيمبي الكونغولي بـ دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيا والدفع بزميله إمام عاشور بعد فترة غياب بسبب الإصابة إلى جانب نشوب أزمة أخرى مع المدرب على خلفية تصريحاته التلفزيونية حول المدرب وزملائه بالفريق.