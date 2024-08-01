شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لن يتم فتح باب القيد إلا بعد ختام كأس مصر أو إلغاء البطولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الفرق التي تشارك في كأس السوبر المصري هى بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق.

وقال حسين خلال تصريحات تليفزيونية: "لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدوري وكأس مصر، وأصبح شرط أساسي إنهاء البطولات المحلية لفتح قائمة الموسم الجديد وفي الموسم الماضي كان هناك استثناء من جانب الاتحاد الدولي، وحتى الآن لم يصدر قرار بإلغاء بطولة كأس مصر، والأمر يرتبط بالشركة الراعية".

وأشار إلى أنه لن يتم فتح باب القيد قبل إنهاء البطولات المحلية "دوري وكأس مصر".. وإلغاء بطولة الكأس سيكون خسارة مالية كبيرة وهو من أحد الموارد المالية.. وأما أن يتم إقامة كأس مصر قبل يوم 2 سبتمبر، وإلا سوف يتم إلغاء البطولة تمامًا".

وأوضح: "لا بد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة، من أجل الاتفاق على هذا الملف، لا يوجد عندي شىء أقوله، لا بد من وجود اتفاق حول المواعيد المناسبة لبطولة كأس السوبر المصري، خصوصا في ظل وجود أجندة دولية لمنتخب مصر".

وتابع: "لا بد من الاستقرار بشكل رسمي بين رابطة الأندية وفرق الدوري حول شكل المسابقة في الموسم المقبل، وحتى لو تم تغيير الشكل هناك أندية تشارك فى أفريقيا وسيكون هناك مؤجلات بالطبع، والاتحاد السعودي أعلن أنه سيقوم بالاعلان عن جدول مسابقاته على 5 مراحل في ظل كثرة الارتباطات الدولية، وكنا نقوم بالاعلان عن جدول الدوري على مراحل في ظل ارتباطات الأندية الإفريقية مع كثرة المؤجلات".

وأكد عامر حسين أن علاقته جيدة مع نجوم الزمالك القدامي، لكنه لم يجلس مع أي مسئول داخل النادي الأبيض مؤخرا، ولم يتم الحديث مع إدارة النادي الأبيض، موضحًا أنه من الممكن تعديل موعد لقاء الزمالك والجونة".