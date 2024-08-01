شكرا لقرائتكم خبر عن غلق حمام السباحة بالترسانة بعد غرق لاعب الملاكمة وتحويل المتسببين للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللاعب حمزة تامر أحد لاعبي فريق الملاكمة بـ نادي الترسانة، بعد تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة، أثناء عملية الاستشفاء، ونقله إلى مستشفى إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافته المنية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الاتباع، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.