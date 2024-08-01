شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام البنك اليوم الخميس 1- 8 - 2024 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، اليوم الخميس، لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى المصرى ضمن خطة حسم التتويج باللقب، وتعد مباراة الأهلى والبنك مهمة فى رحلة المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى أمام البنك فى الدورى

يواجه الأهلى نظيره البنك في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى والبنك فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والبنك الدوري

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.