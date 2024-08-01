شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام البنك اليوم الخميس 1- 8 - 2024 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصرى، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..



1- ترتيب الأهلى والبنك في الدوري 1- ترتيب الأهلى والبنك في الدوري يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.



2- نتيجة آخر ظهور للأهلى والبنك الدوري 2- نتيجة آخر ظهور للأهلى والبنك الدوري فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة. 3- الأهلى يتفوق على البنك فى القيمة التسويقية 3- الأهلى يتفوق على البنك فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الاهلى 7.63 مليون يورو. 4- تاريخ مواجهات الأهلى والبنك 4- تاريخ مواجهات الأهلى والبنك التقى الأهلى مع البنك الأهلى في 8 لقاءات قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

انتهت أول مباراة جمعت الفريقين بالتعادل السلبى فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والبنك بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



5- أرقام كولر مع الأهلى 5- أرقام كولر مع الأهلى خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 115 مباريات فاز فى 83 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 221 هدف وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 66 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.