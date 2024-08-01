أول تعليق من النني بعد الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي

علق محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأسبق على انضمامه إلى نادي الجزيرة الإماراتي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتواجد النني في بارييس، حيث يشارك مع المنتخب المصري في الأولمبياد المقامة حاليًا، رفقة لاعبي منتخب مصر الأوليمبي.

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وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شرف لي الانضمام لفخر أبو ظبي، نادي الجزيرة”.

وكان الجزيرة قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” عن انضمام النني إلى صفوفه: “من القاهرة كانت البداية مروراً بلندن، أسطنبول، وصولًا إلى العاصمة أبو ظبي يا لها من مسيرة عظيمة من نصيب محمد النني”.

وكان النني قد رحل عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي بعد ثمانية سنوات قضاها ضمن صفوف الفريق اللندني، حيث حقق معه العديد من البطولات.

وقرر أرسنال رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق بنهاية الموسم المنقضي منهم محمد النني، وذلك من أجل إجراء تدعيمات لصفوف الفريق الأول في الموسم الجديد.