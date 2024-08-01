شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التجديف يرد على الانتقادات: تم توفير كافة الاستعدادات للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

علق عمرو النوري، رئيس اتحاد التجديف، على أزمة اللاعب محمد قوطة بعد خروجه من منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" برفقة زميله أحمد خالد عبد العال (تيتو).

وقال عمرو النوري: "سافر الثنائي محمد قوطة وأحمد خالد عبد العال تيتو هذا العام للمشاركة في بطولة كأس العالم في إيطاليا، حيث خضعا لمعسكر تدريبي في الإسماعيلية. تم توفير كافة التدريبات اللازمة تحت إشراف مدربين معروفين في مصر، مثل كابتن محمد طه ومحمد جمعة، بالإضافة إلى الدعم المقدم لهما في السفر والمكافآت."

وأضاف النوري: "ندرك أن المنافسة كانت قوية، مع وجود العديد من الدول الأوروبية ذات التصنيف العالي في التجديف، لكن هذا لا ينفي أن اللاعبين حصلوا على فترة إعداد جيدة للغاية، وقد نالوا دعمًا كبيرًا من وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي."