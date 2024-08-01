شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة توأم في مباراة الأهلي والبنك : لا للتعصب ..كلنا واحد "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز ، لقطة طريفة حيث تواجد في المدرجات توأم رفع لافتة مكتوب عليها : "إحنا التوأم .. مازن ومعاذ ..واحد أهلاوي وواحد زملكاوي"..رسالة إلى جمهور مصر الحبيب ..كلنا واحد ..لا للتعصب.



توأم أهلاوي وزملكاوي

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وسام أبو على.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ، لكن الخطوة الأكبر كانت للأهلي الذي ضغط بكل خطوطه لتسجيل هدف التقدم وكان له ما أراد حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق وسام أبو علي من ضربة حرة مباشرة.

بعد الهدف ، نشط أداء البنك وضغط عن طريق ياور أنور ومدبولي، وهدد مرمى الشناوي أكثر من مرة مع محاولات هجومية أخرى من الأهلي وتعرض محمد هاني لإصابة بسيطة قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وينحصر الأداء وسط الملعب وتنعدم الخطورة عدة دقائق.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ، حاول الفريقين التسجيل وسدد امام عاشور كرة قوية تصدى لها أحمد صبحي حارس البنك ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف وسام أبو علي.

ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.