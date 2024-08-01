الجزائر: إيمان "أنثى" وسوف نلاحق كل من يشكك في قانونية وضعها

الرياص - اسماء السيد - باريس : أدانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية "التصرف غير الأخلاقي" الذي استهدف الملاكمة إيمان خليف قبل مباراتها الافتتاحية في أولمبياد باريس الخميس، بعد أن أوقفت العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية.

واستُبعدت خليف والتايوانية يو تينغ لين التي تلعب الجمعة، عن بطولة العالم الماضية في نيودلهي ولكن اعتُبرتا مؤهلتين للتنافس في منافسات السيدات في باريس، وذلك بعد منافستهما أيضاً في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان "تندد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة".

وأضاف البيان :"إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. وقد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا".

وتابع البيان"نطلب منكم كل التشجيعات لبطلتنا إيمان التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جداً. وسنقوم بكل الإجراءات اللازمة لكل من يتطاول على أبطالنا".

وتبدأ خليف مشوارها الأولمبي بمواجهة الإيطالية أنجيلينا كاريني في وزن 66 كلغ ضمن دور الـ16.

مستويات هرمون التستوستيرون

وحُرِمَت الملاكمة الجزائرية من خوض نهائي وزن 66 كلغ في بطولة العالم بعد استبعادها قبل مواجهتها الصينية يانغ لي بسبب "مستويات هرمون التستوستيرون" وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.

وجُرّدت لين من الميدالية البرونزية في البطولة بعد خضوعها لاختبارات "بيوكيميائية" التي فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف.

وعلّقت الأسترالية كاتلين باركر التي تنافس في وزن 75 كلغ ولن تواجه الجزائرية أو التايوانية "لا أوافق على السماح بذلك، خاصة في الرياضات القتالية حيث يمكن أن يكون الأمر خطيراً للغاية".

في المقابل، قال المتحدّث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامز للصحافيين الثلاثاء "كل من يتنافس في فئة السيدات يمتثل لمعايير الأهلية. إنهنّ (بالمجمل) نساء في جوازات سفرهن ويُذكَر أن هذه هي حالهن، وهن إناث".

فوز ساحق وبكاء اللاعبة الإيطالية

وقد فازت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، الخميس، على الإيطالية أنجيلا كاريني في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 لوزن 66 كيلوغراماً.

واضطرت اللاعبة الإيطالية للانسحاب بعد لكمة قوية سددتها لها إيمان خليف بعد 46 ثانية فقط من بدء المباراة.

وأشار مدرب أنجيلا كاريني إلى أنها ستنسحب من المباراة. وسقطت الإيطالية المنهكة على ركبتيها في الحلبة، وهي تبكي، ورفضت مصافحة خليف بعد أن أعلن الحكم فوز الجزائرية.

وقالت كاريني للصحفيين بعد انسحابها: "أنا مقاتلة. علمني والدي أن أكون محاربة. عندما أكون في الحلبة، أستخدم هذه العقلية، عقلية المحارب، عقلية الفوز. هذه المرة لم أتمكن من الفوز.. لم أخسر الليلة، لقد استسلمت".

ودخلت إيمان إلى صالة نورث باريس المزدحمة وسط هتافات عالية من المشجعين الذين لوحوا بأعلام الجزائر، ولم تستطع الإيطالية مجاراة سرعة منافستها فور بداية النزال.

وقالت إيمان خليف: "قبل كل شيء أحب أشكر الشعب الجزائري، انتصار أول، وإن شاء الله أحقق الانتصار الثاني لضمان ميدالية وبعدها إن شاء الله إلى الذهبية".

واتجهت كاريني، التي تعد أقصر بستة سنتيمترات من إيمان، إلى مدربها بعد 30 ثانية لكي تعيد ضبط واقي الرأس، لكن بعد استئناف النزال عادت مجدداً إلى زاويتها الخاصة وأوقفت المباراة لتغادر الحلبة سريعاً.

وقالت كاريني والدموع تنهمر من عينيها: "لطالما كرمت بلادي دائماً بالولاء لها. هذه المرة لم أنجح لأنني لم أعد قادرة على القتال". وتابعت: "أنهيت المباراة لأنني بعد الضربة الثانية، وبعد سنوات من الخبرة في الحلبة، شعرت بألم شديد في أنفي".