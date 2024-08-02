شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم الـ VAR البنك الأهلى من هدف صحيح أمام الأهلي؟.. عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المؤثر والمثير للجدل بلقاء الأهلي والبنك الأهلي الذى أقيم مساء أمس الخميس وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد فى الدورى المصرى.

وتابع عقل: "في الدقيقة 91 أحرز كريم بامبو لاعب البنك الأهلي هدفا في مرمى محمد الشناوي، واستغرقت المراجعة في غرفة الـVAR أكثر من 3 دقائق، ثم أعلن الحكم تسلل كريم بامبو رغم أن خطوط البيرو التي ظهرت عبر الشاشة تؤكد صحة الهدف، نظرا لأن الخطوط لم تكن سليمة، بالتالي الهدف صحيح".

وتعرض الدولي أمين عمر ورفاقه لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، وتدخل الحكم بالصافرة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية وسمح باستمرار اللعب فى أكثر من التحام داخل منطقة الجزاء، كما بذل الحكم جهدا كبيرا لمتابعة الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي البنك أحمد مدبولي ومحمد هلال والغاني ياكوبو، مقابل إنذارين للأهلي من نصيب رضا سليم ورامى ربيعة، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطى المباراة.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، ولم يجد الحكم صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية.

ثنائي الـVAR تعاونا بشكل جيد مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للبروتوكول، إلا أن خطوط البيرو في تسلل كريم بامبو لم تكن دقيقة.