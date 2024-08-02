شكرا لقرائتكم خبر عن هشام القاضى حكما لمباراة الزمالك والجونة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم هشام القاضى لإدارة مباراة الزمالك والجونة في الأسبوع الـ32 بالدورى المصرى (دورى nile) والمقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته أمس، الخميس استعداداً لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).



حكام مباراة الزمالك والجونة

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الجونة، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الجونة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الجونة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.