شكرا لقرائتكم خبر عن موعد رحيل محمود متولي من الأهلي بعد الاتفاق على فسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

أتفق محمود متولي مدافع الأهلي مع مسئولو النادي على تأجيل إعلان رحيله من القلعة الحمراء لحين إنتهاء اللاعب من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

ويغيب متولي عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة ويؤدي برنامج تأهيلي أقترب من الانتهاء .

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي فسخ عقد متولي عقب إنتهاء برنامج تأهيل اللاعب خاصة في ظل حصول اللاعب على الاستغناء المجاني من القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".