شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: المنتخب الأولمبى شرف مصر فى أولمبياد باريس وننتظر ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسن مصطفى نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح 5 /4، بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وأضاف حسن مصطفى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن لاعبى المنتخب الأولمبى رفعوا اسم مصر فى أولمبياد باريس بتقديم مستوى مميز والتأكيد على أحقية المنتخب فى الوصول للأدوار النهائية، مشددًا على ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل حصد ميدالية.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى في العاشرة مساء الاثنين المقبل، منتخب فرنسا بعدما تخطى الأرجنتين بهدف نظيف فى إطار ربع نهائي الأولمبياد.