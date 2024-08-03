شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب لـ"الخليج 365": هذا الجيل قادر على حصد ميدالية أولمبية رغم صعوبة المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شوقى غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الاولمبى، إن هذا الجيل قادر على حصد ميدالية أولمبية رغم صعوبة المواجهات المقبلة، وذلك بسبب التزام اللاعبين وتنفيذ جميع تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب.

وأوضح شوقى غريب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "أتمنى من الجميع مشاهدة هذا الجيل ودعمه خلال الفترة المقبلة، لأنه سيصبح نواة للمنتخب الأول في الـ10 سنوات القادمة".

وأشار شوقى غريب إلى إبراهيم عادل لاعب يكتب التاريخ، لأن هذه المرة هى الثانية التي يشارك في الأولمبياد ولديه قدرات عالمية، وأتمنى استمرار تألقه وحصد لقب هداف البطولة.

وانتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.