شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الأهلى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكر مُغلق استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الـ23 لبطولة الدوري وهي المباراة التي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل ملامسة بطولة الدوري التي تطرق أبواب القلعة الحمراء بقوة بعد الانتصارات الماضية التي كان أخرها الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ويرغب مارسيل كولر مدرب الفريق في الانتهاء من حسم بطولة الدوري من أجل منح الفرصة لبعض البدلاء والشباب.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".