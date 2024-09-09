خالد الغندور: عمر الساعي لاعب مُبشر وكولر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور، إن عمر الساعي الوافد الجديد للنادي الأهلي لاعب مُبشر وجماهير الأهلي تنتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" عمر الساعي ظهر بشكل مُبشر خلال مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة".

وتابع الغندور :" التعليقات على مشاركة الساعي تؤكد أن اللاعب يمتلك قدرات تجعله قادر على حجز مكانه في تشكيل الأهلي".

وأختتم:" كولر المدير الفني للأهلي لا يعرف سن ولا أسماء ويدفع فقط باللاعبين القادرين على إفادة فريقه لتحقيق النتايج المرجوة ".