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خالد الغندور: عمر الساعي لاعب مُبشر وكولر

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور، إن عمر الساعي الوافد الجديد للنادي الأهلي لاعب مُبشر وجماهير الأهلي تنتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" عمر الساعي ظهر بشكل مُبشر خلال مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة".

وتابع الغندور :" التعليقات على مشاركة الساعي تؤكد أن اللاعب يمتلك قدرات تجعله قادر على حجز مكانه في تشكيل الأهلي".

وأختتم:" كولر المدير الفني للأهلي لا يعرف سن ولا أسماء ويدفع فقط باللاعبين القادرين على إفادة فريقه لتحقيق النتايج المرجوة ".

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