شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبدأ خطة تجهيز مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خطة تجهيز لاعبى القلعة البيضاء لمواجهة الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر المقبل فى السعودية.

ووضع جوميز خطة محكمة لمنح أكبر قدر من الراحة للاعبين الكبار حفاظاً عليهم من الإجهاد والإصابات بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم،حيث منح البرتغالى راحة لعبد الله السعيد ومصطفى شلبي ويوسف أوباما ونبيل عماد الشهير بـ "دونجا" وناصر ماهر خلال المباريات الماضية حيث سيستمر المدرب على خطته حتى نهاية مسابقة الدورى.

كما يتمسك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك بخطته بمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم الفني والبدنى ومدى قدرتهم على تطعيم وإفادة الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويؤمن جوميز باستمرار الاعتماد على اللاعبين الشباب لإكسابهم الثقة اللازمة ومنحهم أكبر فرصة من الاحتكاك، خاصة أن الفترة الحالية هي الأنسب لتنفيذ خطته، في الوقت الذى فقد فيه الفريق الأبيض المنافسة على لقب الدورى وضمان مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.