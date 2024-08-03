أولمبياد باريس 2024.. مروان القماش يخوض اليوم سباق السباحة تصفيات 1500م حرة

يخوض اليوم ،السبت، مروان القماش لاعب السباحة تصفيات 1500 م حرة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي تستمر حتى 11 أغسطس الجارى، وتشارك فيها مصر بـ148 لاعب ولاعبة، كأكبر بعثة فى تاريخ مصر الاولمبى

على صعيد أخر ، أكد الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة دعمه التام للاعبة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بسبب الحرب النفسية والضغوط التى تتعرض لها من أطراف كثيرة فى المجتمع الغربى عقب تأهلها إلى ربع نهائى منافسات وزن 66 كجم على حساب بطلة إيطاليا في أولمبياد باريس الحالية.

وقال غنيم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تأييده لمشاركة اللاعبة الجزائرية نابع من تأييد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية، التى أقرت مشاركة اللاعبة فى المحفل الأوليمبى.

وشاركت إيمان خليف بعد الكثير من الجدل بسبب مطالبات باستبعادها بزعم عدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية فى المحفل الأوليمبى الحالى، وتأهلت إيمان خليف بعد انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني عقب 46 ثانية فقط حيث اعترضت اللاعبة الإيطالية على المواجهة بسبب عدم التكافؤ وعدم وجود عدالة.

واعترضت اللاعبة الإيطالية على المواجهة بسبب عدم التكافؤ وتحدثت عن شعورها بعدم وجود عدالة فى ظل استبعادها من قبل فى منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.