شكرا لقرائتكم خبر عن نائل نصار بعد انسحابه من الأولمبياد: ضحينا بحلم المجد واللوائح تمنع استبدال الجواد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفارس المصري نائل نصار عن حزنه الشديد لانسحابه من أولمبياد باريس 2024، وذلك عقب إصابة الجواد الخاص به الأربعاء.

وكتب نائل نصار، عبر حسابه على إنستجرام، "بقلب حزين أعلن انسحابنا من دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، بعد اجتياز الفحص البيطري الأول بنجاح في وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرض كورونادو للأسف لإصابة طفيفة في الأيام التالية، وللأسف يجب أن ننهي رحلتنا الأولمبية هنا.

وأضاف، "تم اتخاذ هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة مع فريقنا البيطري والاتحاد المصري، ونحن نتفق جميعًا على أنه من واجبنا إعطاء الأولوية لصحة كورونادو وتعافيه على المدى الطويل.

وتابع، وفقًا للقواعد، لا يُسمح بأي تبديلات بعد الانتهاء من فحص الحصان الأول، مما لا يترك لنا أي خيار سوى الانسحاب بالكامل.

أكمل الفارس المصري، هدفنا النهائي هو ضمان عودة كورونادو إلى قمة مستواه، والمنافسة مرة أخرى على أعلى المستويات، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بحلم المجد الأولمبي الذي طال أمده على المدى القصير.

واستأنف نائل نصار: أريد أن أعرب عن خالص شكري للاتحاد المصري والرعاة وعائلتي وأصدقائي وكل من دعمنا طوال هذه الرحلة، لقد كان تشجيعكم الذي لا يتزعزع وإيمانكم بنا أمرًا لا يصدق، ونحن ممتنون حقًا للدعم الهائل الذي تلقيناه، على الرغم من أن هذه النكسة مزعجة، إلا أن رعاية الخيول تظل أولويتنا القصوى ونحن نشعر بالعزاء في حقيقة أننا نتخذ القرار الأفضل لحصاننا الرائع، كورونادو، ما زلنا متفائلين وملتزمين بالعودة أقوى وأكثر تصميماً من أي وقت مضى.

واختتم: وفي هذه الأثناء، أود أن أتمنى لزملائي حظًا سعيدًا في المسابقات المتبقية في هذا المكان الأسطوري.