شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطمئن على زيزو بعد إصابته مع المنتخب الأولمبي أمام باراجواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التواصل مع أحمد مصطفى زيزو، والجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى، من أجل الاطمئنان على إصابة اللاعب التى تعرض لها فى مواجهة باراجواى بالأمس.

وتعرض "زيزو" للإصابة فى العضلة الضامة أدت لعدم قدرته على استكمال مواجهة باراجواى، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم لتحديد مدى حجم الإصابة ومدة التأهيل التى يحتاجها، ومن ثم موقفه من مواجهة منتخب فرنسا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح 5 /4 بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى في العاشرة مساء الاثنين المقبل، مع نظيره منتخب فرنسا في إطار منافسات نصف نهائى الأولمبياد.