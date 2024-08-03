شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تحصد بطولتي اليد والطائرة لطالبات الجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولتي كرة اليد والكرة الطائرة للطالبات اللتان نظمهما الاتحاد الرياضي للجامعات ضمن النسخة 51 من دورة الشهيد الرفاعي في جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتوجت جامعة الاسكندرية بلقب بطولة كرة اليد، فيما حصدت جامعة حلوان المركز الثاني، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثالث، كما حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الاول في بطولة الكرة الطائرة، وأحرزت جامعة حلوان المركز الثالث فيما جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث.

وهنأ الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات جامعات الإسكندرية وحلوان والقاهرة وعين شمس بحصولهما على المراكز الاولى في البطولتين، كما أشاد بنجاح جامعة حلوان في تنظيم البطولتين والظهور في أبهى صورة خلال الفعاليات الختامية لهما.

وحرص الدكتور احمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور حمدي نور الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات على متابعة مباريات البطولتين وتسليم الجوائز والميداليات للفرق الحاصلة على المراكز الاولى.



الطالبات الحاصلين على بطولة الطائرة



الطالبات



جامعة الإسكندرية تحصد بطولتي اليد والطائرة