شكرا لقرائتكم خبر عن كوب شاى يخطف الأنظار فى مران الأهلى استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر موقع X على نشر صور الجلسة التي جمعت ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد مجدى أفشة أثناء احتسائهم كوب شاي واحدا.

واختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها عن أهمية حسم الفوز في لقاء الغد والتسجيل مُبكراً من أجل حسم المباراة وحصد نقاطها الثلاثة للتتويج رسمياً بالدوري حال تعادل أو خسارة بيراميدز أمام زد غداً، أو تأجيل حسم الدوري لمباراة الخميس أمام سموحة حال فوز بيراميدز غداً، فالمارد الأحمر يحتاج 4 نقاط للفوز رسمياً ببطولة الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

وقاد ميشيل يانكون مران حراس المرمى، كما أدى اللاعبون تقسيمة قوية ثم دخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لخوض مباراة الغد.



أفشة يشرب الشاي



أكرم توفيق وأفشة



أكرم توفيق يشرب الشاي

ويتطلع الأهلى لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ18 إنتصار متتالى وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الاهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.