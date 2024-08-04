تقارير: عرض جديد من نيس الفرنسي للتعاقد مع نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت، عن وجود نية من نادي نيس الفرنسي لتقديم عرضاً جديداً للنادي الأهلي، للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وكتب لويس تانزي الصحفي الفرنسي في "ليكيب الفرنسية"، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "الأهلي رفض العرض الأول من نادي نيس الفرنسي، لضم محمد عبد المنعم".

وأضاف: "المفاوضات جارية بين الأهلي ونيس حتى هذه اللحظة، ونيس يستعد لتقديم عرضاً جديداً للحصول على خدمات محمد عبد المنعم".

وشارك محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي في 44 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

ويمتلك محمد عبد المنعم عقداً مع النادي الأهلي، يمتد حتى صيف 2025.



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