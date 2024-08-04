شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قطار المباريات المؤجلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح اليوم، الأحد، المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة بعدما واصل الأهلي سلسلة انتصاراته ليتقدم بخطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب المسابقة ويخوض المارد الأحمر مباراة قوية الليلة مع المقاولون العرب، فيما يواجه بيراميدز نظيره زد إف سى.



وكان الأهلى، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبا، على موعد مع صناعة التاريخ في البطولة، بعدما حقق أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري المصري، بانتزاع انتصاره الـ18 على التوالي.



ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.



مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري المصري

الأحد 4 أغسطس

الأهلى & المقاولون العرب..9 مساء

بيراميدز & زد إف سى..9 مساء



الاثنين 5 أغسطس

الزمالك & إنبى..9 مساء



الخميس 8 أغسطس

سموحة& الأهلى..9 مساء

زد إف سى & الزمالك..9 مساء



الأحد 11 أغسطس

الأهلى & زد إف سى ..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الاهلى 75 نقطة من 29 مباراة

بيراميدز 70 نقطة من 31 مباراة

المصري 52 نقطة من 32 مباراة

مودرن سبورت 50 نقطة من 32 مباراة

ترتيب هدافى الدوري المصري

1_ وسام أبو على ، الأهلى، 15 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدفا

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدفا.

