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الامارات | ختام مميز لصيف الشارقة الرياضي بنادي كلباء

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الإمارات اليوم – الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لصيف الشارقة الرياضي بنادي كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي كلباء الرياضي فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" والذي استمر 30 يوما بإشراف مجلس الشارقة الرياضي من خلال حفل قدمه منتسبي البرنامج افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض فيديو حول أبرز محطات والثقافية للبرنامج.

شهد الحفل، رئيس مجلس الإدارة، راشد سعيد الكندي وأعضاء المجلس، وممثلي الدوائر الحكومية وثمن المشاركون الدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للرياضة في الإمارة، ولمجلس الشارقة الرياضي على متابعته الدؤوبة.
 
يذكر أن البرنامج شهد تنظيم 450 وحدة تدريبية، ورشة فنية وتثقيفية، و100 زيارة خارجية، بمشاركة 200 منتسباً

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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