شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أجانب لنهائي كأس الرابطة بين الطلائع وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إسناد نهائي بطولة كأس الرابطة الذي يجمع طلائع الجيش وسيراميكا يوم 7 أغسطس الجاري إلى طاقم حكام أجانب، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية، المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويطمح فريق طلائع الجيش فى التتويج لأول مرة بكأس رابطة الأندية، بعدما وصل للمرحلة الأخير من البطولة، وتحقيق اللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب السوبر المحلى 2020/ 2021 مع عبد الحميد بسيونى أيضا.

وبدأ فريق الطلائع مشوار كأس الرابطة هذا الموسم بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.