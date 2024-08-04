شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغسطس موعدا لمباراتى الترسانة والجونة وبيراميدز وأبو قير فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراتى الترسانة والجونة، وأبو قير للأسمدة وبيراميدز فى دور الـ16 لكأس مصر فى الثامن من أغسطس الجارى.

وكان الترسانة وأبو قير للأسمدة أندية القسم الثانى فجرا مفاجأة بتخطى دور الـ32 لكأس مصر بالفوز على المقاولون العرب والاتحاد السكندرى على الترتيب، بينما تخطى الجونة نظيره بلدية المحلة ، فى الوقت الذى فاز فيه بيراميدز على النصر القاهرى .

ويسعى بيراميدز لعبور دور الـ16 من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على بطولة كأس مصر التى كان قريبا منها خلال العامين الماضيين قبل أن يخسر فى الأدوار الأخيرة ، بينما يحاول أيضا علاء عبد العال المدير الفنى للجونة تحقيق مفاجأة بالوصول لأبعد نقطة فى البطولة بعدما ضمن البقاء فى الدورى .