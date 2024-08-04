شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك الأهلى يضم خالد عبد الشافى "شيفو" 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد مع لاعب خط الدفاع خالد عبد الشافى "شيفو" لمدة 4 مواسم قادماً من لافيينا.

وأعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار تمديد عقد الظهير الأيسر إسحاق يعقوبو لمدة موسمين، بعدما كان ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع إسحاق يعقوبو، لتدعيم الجبهة اليسرى فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع فريق البنك الأهلى، وكان من حقه التوقيع لأى نادٍ بشكل حر، قبل أن يمدد اللاعب تعاقده مع البنك.

ويحاول مسئولو البنك الأهلى الاحتفاظ بالقوام الأساسى للفريق الحالي ودعمه ببعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والظهور بشكل قوى.

وضمن فريق البنك الأهلى بشكل رسمي البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" الموسم المقبل، عقب الوصول إلى النقطة 34 محتلا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب المسابقة.