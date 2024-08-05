شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يواجه بوروندى فى بطولة أفريقيا.. والشابات أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الكرة الطائرة نظيره بوروندى فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، فى بطولة أفريقيا بتونس تحت 21 سنة تحت بمشاركة المغرب وتونس ومصر.

بينما يخوض منتخب الشابات تحت 19 سنة مواجهة أمام تونس اليوم أيضا، حيث يشارك فى منافسة البنات مصر وتونس فقط.

وخاض كلا المنتخبين معسكرا مغلقا فى تونس الأسبوع الماضى استعدادا للمنافسة.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال مؤخرا أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

وتلقى منتخب الطائرة الخسارة فى ضربة بداية مشواره بالمنافسة السبت الماضى أمام بولندا بنتيجة 3/0 قبل أن يخسر أمام إيطاليا بنفس النتيجة.