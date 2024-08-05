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منتخب شباب الطائرة يواجه بوروندى فى بطولة أفريقيا.. والشابات أمام تونس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:01 ص

يواجه منتخب شباب الكرة الطائرة نظيره بوروندى فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، فى بطولة أفريقيا بتونس تحت 21 سنة تحت بمشاركة المغرب وتونس ومصر.

بينما يخوض منتخب الشابات تحت 19 سنة مواجهة أمام تونس اليوم أيضا، حيث يشارك فى منافسة البنات مصر وتونس فقط.

وخاض كلا المنتخبين معسكرا مغلقا فى تونس الأسبوع الماضى استعدادا للمنافسة.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة  للرجال مؤخرا أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0  فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

وتلقى منتخب الطائرة الخسارة فى ضربة بداية مشواره بالمنافسة السبت الماضى أمام بولندا بنتيجة 3/0 قبل أن يخسر أمام إيطاليا بنفس النتيجة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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