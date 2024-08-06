محمود صابر يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر الأولمبى فى شباك فرنسا بالدقيقة 61

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القاهرة - سامية سيد - سجل محمود صابر هدفا للمنتخب الأولمبى المصرى فى الدقيقة 61 من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى مع فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الطرفين، وأهدر منتخب مصر فرصة محققة لهز شباك الديوك الفرنسية فى الدقيقة الثانية قبل أن يرد منتخب فرنسا بفرصة محققة أنقذها حمزة علاء وحسام عبد المجيد.

وأهدر أحمد سيد زيزو هدفا محققا للمنتخب الأولمبى فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما سدد الكرة برعونة داخل منطقة الجزاء ليمسكها الحارس الفرنسى بسهولة، وفرض منتخب مصر هيمنته على المباراة تدريجيا ونجح فى الوصول أكثر من مرة لمرمى فرنسا عن طريق زيزو وابراهيم عادل ومحمود صابر.

وأنقذ القائم مرمى منتخب مصر الأولمبى من هدف محقق بعدما سدد أحد لاعبى فرنسا تصويبة قوية اصطدمت بالقائم لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وأعلن روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به اللقاء، ويضم االتشكيل كل من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

ووضع البرازيلي روجيريو ميكالي، عددا من اللاعبين على دكة البدلاء أمام فرنسا، وهم: "علي الجابري، محمد طارق، أحمد عاطف قطة، زياد كمال، محمد حمدي، بلال مظهر، ومصطفى سعد ميسي".

ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثاً عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عاما.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.لمباراة تدريجيا ونجح فى الوصول أكثر من مرة لمرمى فرنسا عن طريق زيزو وابراهيم عادل ومحمود صابر.