بعد قرار السيسي بتحويل قضية اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة .. وليد دعبس : تعلمت من أخطائي في الحديث في الموضوع بدون وضع يدي بشكل كامل على جميع الأوراق

الشارقة - اميمة ياسر - علق وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن سبورت السابق، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة قضية أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل إلى النيابة العامة.

وقرر وليد دعبس العدول عن قرار الاستقالة من مجلس إدارة مودرن سبورت، والذي كان اتخذه قبل أسابيع، بعد أزمة رفعت.

وقال دعبس في تصريحات عبر مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم: "قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل قضية اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة أثلج صدورنا جميعاً، ويجعلنا نشعر بالعدالة، وإحساسي بالعدالة أن من أخطأ سيحاسب، ومن فعل شىء جيد سيحصل على حقه يجعلني أتراجع عن الاستقالة لأن هناك قانون وكل شخص سيحصل على حقه بالعدل، ما حدث هو أفضل قرار، فالنيابة العامة جهة عادلة، والجميع جاهز للامتثال لقرارتها".

وأضاف: "أقدم الشكر للشعب المصري جميعاً، ولقد تعلمت من أخطائي في الحديث في الموضوع بدون وضع يدي بشكل كامل على جميع الأوراق والمستندات بالملف، لم أكن حاضراً في ذلك الوقت غير بمنصب شرفي، مجلس إدارة فيوتشر السابق كلهم أعضاء محترمين مثل الكابتن أحمد شوبير وشريف الجبالي والكابتن أيمن منصور".

وأوضح: "لكن لم يكن لنا أى علاقة بالإدارة حتى شهر سبتمبر من العام الماضي، وكنا نعمل فقط كمجلس شرفي ولم ندير أى شىء أو نتدخل في أى شىء وهم موجودين ويمكن سؤالهم، وشركة الكرة كانت من تدير النادي برئاسة النائب أحمد دياب قبل أن استلم منه النادي في شهر سبتمبر الماضي".

وأتم حديثه قائلاً: "ما فعله أحمد رفعت أفاد المجتمع الرياضي والأجيال القادمة خاصة بعد قرار سيادة الرئيس السيسي، لن أجري أى مداخلات هاتفية أو ظهور إعلامي مرة أخرى إلا بعد انتهاء التحقيقات".