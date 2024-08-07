موعد مباراة الطلائع وسيراميكا اليوم الأربعاء 7- 8- 2024 بنهائى كأس الرابطة

مودرن سبورت بطل النسخة الاولى من كأس رابطة الاندية

ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، بينما حصد فريق سيراميكا لقب النسخة الثانية، ويأمل فى التتويج الثانى له على التوالى هذا الموسم.

موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى نهائى كأس رابطة الاندية

تقام مباراة سيراميكا والطلائع فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، فى نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة