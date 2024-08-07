شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الطلائع وسيراميكا اليوم الأربعاء 7- 8- 2024 بنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد اللهالأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:00 ص
مودرن سبورت بطل النسخة الاولى من كأس رابطة الاندية
ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، بينما حصد فريق سيراميكا لقب النسخة الثانية، ويأمل فى التتويج الثانى له على التوالى هذا الموسم.
موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى نهائى كأس رابطة الاندية
تقام مباراة سيراميكا والطلائع فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، فى نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة
طاقم حكام رومانى لمباراة نهائى كأس الرابطة
يدير طاقم حكام روماني بقيادة رادو بيتريسكو نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، ويعاون بيتريسكو المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة سيراميكا والطلائع فى نهائى كأس رابطة الاندية المحترفة ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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