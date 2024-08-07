الامارات | «الرفاع» يُحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الجواد «الرفاع»، أول من أمس، لقب المحطة البلجيكية السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مضمار ولينغتون بمدينة أوستند ضمن سلسلة سباقات النسخة رقم 31.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.

وتمكن البطل «الرفاع» المولود في عام 2019، وينحدر من نسل «المرتجز × سليمة بنت منجز» للمالك محمد بن فهد العطية، وبإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس لوكا ديلوزير، من حسم لقب سباق بلجيكا بفارق أنف عن «الزرقاء دي إيه» (إيه أف البحر × شيفا دي إيه بنت عامر).

وأظهر البطل أداءً قوياً في مشهد نهاية السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، قاطعاً مسافة السباق بزمن 02:09.34 دقيقة، في حين جاء بالمرتبة الثالثة «إي ال باسو تي» (المرتجز × بورتا تي بنت مروان).

حضر السباق وتوج الفائزين مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني، وسط حضور جماهيري كبير، ليبرهن سباق المحطة البلجيكية على مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في بلجيكا وأوروبا.

وقال الرحماني: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السادسة في سلسلة سباقات الكأس الغالية لعام 2024، والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث».

وأضاف: «المحطة البلجيكية للكأس الغالية شهدت تنافساً استثنائياً ضمن الفئة الثالثة، ما يترجم المكانة المرموقة للحدث والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العريق الذي أسهم في ارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 31 عاماً».

وقال: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق، والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينغتون في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كل مضامير العالم، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة».