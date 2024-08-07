الامارات | شباب الأهلي يبدع في «نخبة آسيا» تحت قيادة سوزا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل شباب الأهلي إلى الدور الثاني من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه على سباهان أصفهان الإيراني، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد نقش جهان في إيران، ليصعد «فرسان دبي» لمواجهة الغرافة القطري في الدوحة الثلاثاء المقبل على بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

وأسهمت تغييرات المدرب باولو سوزا في تحويل شباب الأهلي تأخره بهدف إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ويحقق الفريق أول انتصار له تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وسيطر فريق سباهان على وسط الملعب في الشوط الأول، ولكن من دون خطورة على مرمى شباب الأهلي، ورغم التركيز الكبير من لاعبي «فرسان دبي» على عدم ارتكاب أخطاء، لكن الفريق الإيراني أحرز الهدف الأول من كرة مباغتة عن طريق محمد مهدي (44).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء شباب الأهلي بعد أن أجرى المدرب باولو سوزا ثلاثة تغييرات بنزول فيدريكو كارتابيا وسردار أزمون وحارب سهيل بدلاً من كوان سانتوس وعيد خميس وماتيوس ليما.

ووضع الوافد الجديد الإيراني سردار أزمون بصمته من أول لمسة له، بعدما قاد كارتابيا هجمة منظمة ولعب كرة جميلة إلى يحيى الغساني الذي راوغ الدفاع ومرر الكرة إلى أزمون الذي سددها في المرمى محرزاً هدف التعادل (62).

وفي الشوط الإضافي الأول أحرز يحيى الغساني الهدف الثاني بعدما ضغط بشكل رائع على حارس سباهان وخطف الكرة منه وسددها في المرمى (101)، قبل أن يضيف البديل يوري سيزار في الشوط الإضافي الثاني الهدف الثالث (108) فيما أضاف الغساني الهدف الرابع (121) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي وتأهله إلى الدور الثاني.